18 Октября 2022
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Армия и ВПК Украина
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ВС России уничтожили станцию космической связи правительства Украины

Минобороны России сообщает, что в районе Палиевки в Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.

Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовск, Выемка и Соледар (ДНР) уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, производства США.

Также в ведомстве добавили, что в течение суток ВС РФ продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Уничтожаются также арсеналы с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, уточнили в МО.

Теги: станция украинской спецсвязи, одесская область, минобороны рф



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