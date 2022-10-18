ВС России уничтожили станцию космической связи правительства Украины

Минобороны России сообщает, что в районе Палиевки в Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.

Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовск, Выемка и Соледар (ДНР) уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, производства США.

Также в ведомстве добавили, что в течение суток ВС РФ продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Уничтожаются также арсеналы с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, уточнили в МО.