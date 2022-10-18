18 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Полиция призывает свердловчан сообщить о точках сбыта наркотиков в регионе

В Свердловской области стартовал второй этап широкомасштабной профилактической всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, главной задачей мероприятия является привлечение внимания населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Также планируется оказание квалифицированной помощи и консультаций нуждающимся по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Акция будет проводиться по 28 октября включительно. Всех, кто располагает какой-либо информацией о наркокурьерах, наркопритонах, местах производства, хранения криминального товара и иных противоправных деяниях, просят сообщить об этом в территориальный ОВД по месту жительства или по круглосуточному "телефону доверия" главного управления МВД России по Свердловской области. Его номер: +7 (343) 358-71-61.

Теги: полиция, наркотики, акция, телефон доверия



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