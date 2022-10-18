Указ президента о завершении мобилизации пока не планируется – Кремль

Президент России Владимир Путин пока не планирует подписывать указ о завершении мобилизации. В каких-то регионах с мобилизационным заданием уже справились, там процесс "исчерпан и остановлен", где-то – продолжается, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что количество мобилизованных в РФ не может превышать 300 тыс. человек, "поскольку именно такое число закреплено в указе президента".

Стоит отметить, что в указе Путина о мобилизации не указано число в 300 тысяч – президент его вообще не упоминал, когда объявлял нации о начале мобилизации, цифру позже назвал министр обороны Шойгу. Однако, в указе президента имеется засекреченный пункт 7, содержание которого никогда не раскрывалось. Ряд журналистов предполагал, что там как раз и может быть указана цифра мобилизационного задания.