18 Октября 2022
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Путин сообщил, когда завершится мобилизация

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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Указ президента о завершении мобилизации пока не планируется – Кремль

Президент России Владимир Путин пока не планирует подписывать указ о завершении мобилизации. В каких-то регионах с мобилизационным заданием уже справились, там процесс "исчерпан и остановлен", где-то – продолжается, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что количество мобилизованных в РФ не может превышать 300 тыс. человек, "поскольку именно такое число закреплено в указе президента".

Стоит отметить, что в указе Путина о мобилизации не указано число в 300 тысяч – президент его вообще не упоминал, когда объявлял нации о начале мобилизации, цифру позже назвал министр обороны Шойгу. Однако, в указе президента имеется засекреченный пункт 7, содержание которого никогда не раскрывалось. Ряд журналистов предполагал, что там как раз и может быть указана цифра мобилизационного задания.

Теги: мобилизация, дмитрий песков, владимир путин



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