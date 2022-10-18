В Тюмени прошли учебно-полевые сборы по подготовке казаков к действиям при мобилизации Тюменского гарнизона

В Тюмени прошли учебно-полевые сборы по подготовке казаков к действиям при мобилизации Тюменского гарнизона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

В тренировочных занятиях принял участие личный состав Отдельского казачьего общества Тюменской области. Всего более 50 казаков из девяти казачьих обществ региона: хуторских, станичных и городских.

Казаков обучили владению стрелковым оружием, способам передвижения на поле боя, оказанию доврачебной медицинской помощи в условиях, приближенных к боевым действиям, устройству фортификационных сооружений, основам современных средств и способов ведения разведки в условиях специальной военной операции.

Среди казаков Отдельского казачьего общества Тюменской области 47 человек вступили в ряды добровольцев, из них 21 казак – находится в зоне специальной военной операции.

Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о том, что казачество поможет новым регионам России с интеграцией.

"Президентом России перед нами поставлена важнейшая задача по интеграции новых субъектов. Привлекая ресурсы российского казачества, мы сможем ускорить процесс вхождения присоединённых территорий и граждан, проживающих там, в правовое, социальное и культурное пространство нашей страны", - сообщил Чернышенко.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября.