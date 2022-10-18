Выше прогнозов: В Новосибирской области собрали 3,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

Новосибирские аграрии завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, собрав почти 3,4 млн тонн зерна. Урожай этого года вплотную приблизился к рекордному историческому показателю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко отметил, что за время уборочной кампании 2022 года аграрии региона обмолотили 1 млн 522 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, завершив уборку 17 октября.

Государственная поддержка аграриев в 2022 году в Новосибирской области была существенно увеличена. Объем финансирования утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» в 2022 году составляет более 4,7 млрд рублей, из которых 3,4 миллиарда – это средства областного бюджета.

«Общая посевная площадь возросла в Новосибирской области в 2022 году на 74 тысячи гектаров, главным образом – за счет введения в оборот ранее не использовавшихся земель сельхозназначения. Такие земли ежегодно вводятся у нас в оборот, в том числе при поддержке государства. Продолжился высокими темпами и процесс интенсификации растениеводства – аграрии принимали меры по улучшению питания растений: внесли рекордный объем минеральных удобрений, по защите сельхозкультур от вредителей, по модернизации парка техники и оборудования», – рассказал Евгений Лещенко.

Внутреннее региональное потребление зерна растет, в этом году на продовольственные нужды, зернофураж для отрасли животноводства, создание семенного фонда потребуется порядка 1,7-1,8 млн тонн зерна. Оставшийся объем – около 1,4 млн тонн – сельхозпроизводители региона смогут реализовать на российском или зарубежном рынках.

«Мы направляли в федеральный Минсельхоз предложения, и они были приняты, по расширению возможностей наших сельхозпроизводителей в закупках зерна в государственный интервенционный фонд, – отметил Евгений Лещенко. – В результате сейчас активно идет аккредитация хозяйств региона, желающих продавать зерно государству, и цена на госзакупках вполне привлекательна: например, за тонну пшеницы 3 класса стартовая цена на торгах – почти 16 тысяч рублей. Кроме того, в Новосибирской области практически все ключевые элеваторы получили аккредитацию для хранения зерна интервенционного фонда».

