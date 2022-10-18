ВСУ обстреливают поселок и село в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле региона со стороны Украины.

"Сейчас ВСУ ведут обстрел поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Есть информация о перебоях с электричеством. О возможных пострадавших и повреждениях сообщу позднее. Информацию уточняю", - написал политик в своем Telegram-канале.

Отметим, губернатор другой приграничной области, Белгородской, Вячеслав Гладков сообщил о том, что была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района.