Amazon получил первый штраф за отказ удалить запрещенную в РФ информацию

Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Amazon 4 млн рублей штрафов.

Штрафы в размере 1 млн и 3 млн рублей были выписаны за неудаление запрещенной в РФ информации о способах суицида, а также о продаже наркотиков, пишут "Известия".

Компания впервые была привлечена в России к ответственности за противоправный контент.

Напомним, зарубежные компании регулярно штрафуют за неудаление запрещенной информации. В прошлом году на Google судом по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей. В июле 2022 года суд оштрафовал компанию более чем на 21 млрд рублей за неудаление фейков о спецоперации на Украине.