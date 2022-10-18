18 Октября 2022
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Общество В России
Фото: kavkazplus.com

Amazon получил первый штраф за отказ удалить запрещенную в РФ информацию

Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Amazon 4 млн рублей штрафов.

Штрафы в размере 1 млн и 3 млн рублей были выписаны за неудаление запрещенной в РФ информации о способах суицида, а также о продаже наркотиков, пишут "Известия".

Компания впервые была привлечена в России к ответственности за противоправный контент.

Напомним, зарубежные компании регулярно штрафуют за неудаление запрещенной информации. В прошлом году на Google судом по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей. В июле 2022 года суд оштрафовал компанию более чем на 21 млрд рублей за неудаление фейков о спецоперации на Украине.

Теги: Amazon, штраф, запрещенная информация



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