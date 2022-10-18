В Тюмени стартовала новая традиция по поддержке воинов-сибиряков

Тюменцы дали старт новой традиции поддержки бойцов, которые участвую в специальной военной операции на Украине.

Как написал в своем телеграмм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, "чтобы наша с вами вера в силу, в мужество и непобедимость воинов-сибиряков передавалась и им".

Как сообщил губернатор, каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будет выдаваться памятная монета.

"Когда-то так делали наши предки, отправляя мужчин на ратное дело, давали им монеты. Мужчины брали обязательство вернуться домой и долг отдать. ", - написал Александр Моор.

Накануне на площади Тюмени во время митинга первую монету передали выступавшему с трибуны мной мобилизованному лейтенанту Владимиру.

Отметим, что монета вложена в конверт вместе с открыткой, где есть место, чтобы написать воинам добрые пожелания.

"Читая сообщения, наши парни вдали от родного дома будут знать, что наши сердца, наши мысли с ними! И что мы уверены, что Победа будет только за нами!", - отметил в посте в телеграмм-канале тюменский губернатор.