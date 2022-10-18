18 Октября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области пять бывших сотрудников полиции получили приговоры за мошенничество

В Тюменской области вынесен приговор пятерым бывшим сотрудникам полиции, признанным виновными в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и ч.4 ст.159 УК РФ УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере).

"Следствием и судом установлено, что в 2018 году пятеро оперативных сотрудников, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, разработали план для получения прибыли. Под предлогом профилактики, полицейские проводили проверку в торговых точках города Тюмени, где незаконно изымали алкогольную и табачную продукцию, внося в протоколы недостоверные данные, значительно занижая количество изъятого. Они проводили осмотр помещений магазинов и складов, с целью обнаружения алкогольной и табачной продукции. Найденное они складывали в бумажные коробки и полиэтиленовые пакеты, после чего вывозили продукцию на автотранспорте. Кроме того, один из фигурантов уголовного дела, с целью хищения автомобиля "Мерседес-Бенц", принадлежащего знакомому, который отсутствовал на территории региона, предоставил в Госавтоинспекцию заведомо подложный договор купли-продажи транспортного средства, в результате чего автомобиль был переоформлен на родственницу подсудимого", - говорится в сообщении.

Суд назначил четырем подсудимым наказание в виде 4 лет, 3 и 2,5 лет в лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, пятому - штраф в размере 300 тыс. в доход РФ, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму более 2 млн. 300 тыс. рублей.

Арест, наложенный на имущество подсудимых в ходе следствия, сохранен до исполнения приговора в части гражданских исков.

Теги: полиция, мошенничество, приговор, суд



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