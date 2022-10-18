18 Октября 2022
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Экономика За рубежом
Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Шведские журналисты сняли повреждения на газопроводе "Северный поток"

Шведское издание Expressen опубликовало фотографии, на которых, предположительно, зафиксированы повреждения газопровода "Северный поток". Снимки сделаны глубоководной камерой на глубине около 80 метров в южной части Балтийского моря.

Издание пишет о длинных "трещинах" на морском дне. Сама стальная труба, армированная бетоном, разорвана в результате предполагаемого взрыва. Сообщается, что из трубы вырвано не менее 50 метров.

Ранее шведские сейсмологи заявляли, что взрывы, предшествовавшие утечкам газа, составили 2,3 балла по шкале Рихтера.

В результате предполагаемой диверсии 24 сентября повреждения получили две ветки "Северного потока" и одна ветка "Северного потока-2", еще одна ветка "Северного потока-2" уцелела. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что газопроводы возможно восстановить.

Разрушения после взрыва на Северном потоке.(2022)|Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Теги: северный поток, разрушения, утечка



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