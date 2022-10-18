Шведские журналисты сняли повреждения на газопроводе "Северный поток"

Шведское издание Expressen опубликовало фотографии, на которых, предположительно, зафиксированы повреждения газопровода "Северный поток". Снимки сделаны глубоководной камерой на глубине около 80 метров в южной части Балтийского моря.

Издание пишет о длинных "трещинах" на морском дне. Сама стальная труба, армированная бетоном, разорвана в результате предполагаемого взрыва. Сообщается, что из трубы вырвано не менее 50 метров.

Ранее шведские сейсмологи заявляли, что взрывы, предшествовавшие утечкам газа, составили 2,3 балла по шкале Рихтера.

В результате предполагаемой диверсии 24 сентября повреждения получили две ветки "Северного потока" и одна ветка "Северного потока-2", еще одна ветка "Северного потока-2" уцелела. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что газопроводы возможно восстановить.