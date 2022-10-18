18 Октября 2022
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Путин сообщил, когда завершится мобилизация

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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Мобилизованные стали массово жаловаться в аптеки на качество китайских жгутов

В аптеки с конца сентября начали поступать массовые жалобы на китайские жгуты Meridian, которые скупали мобилизованные. Об этом сообщили в Ассоциации независимых аптек, пишут "Известия".

В организации добавили, что жгуты кровоостанавливающие венозные не подходят для остановки кровотечений.

"Данные жгуты предназначены для забора крови. Они не подходят для остановки кровотечений, поскольку через короткое время вызывают некроз ткани", - пояснили в ассоциации.

Специалисты отмечают, что ошибку допускают сами мобилизованные и их родственники, пытаясь самостоятельно сформировать армейскую аптечку.

В Росздравнадзоре заявили, что информация о проблемах безопасности жгутов была отправлена в экспертную организацию.

В конце сентября сообщалось, что аптечные сети в России фиксируют увеличение спроса на лекарства и медизделия первой необходимости на фоне начала частичной мобилизации.

Как заявила директор СРО "Ассоциация независимых аптек", глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, благотворительные фонды, организации и простые граждане приобретают для ВС РФ противовоспалительные, противоожоговые, обезболивающие, антисептические и жаропонижающие. При этом жгуты, по ее словам, на текущий момент присутствуют не во всех аптеках.

Теги: мобилизованные, жгуты, аптеки



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