ExxonMobil объявила об уходе из России

Американская ExxonMobil полностью ушла из России после создания нового оператора нефтегазового проекта "Сахалин-1".

"Мы благополучно покинули Россию после экспроприации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Двумя постановлениями российское правительство в одностороннем порядке прекратило наши интересы в "Сахалине-1", и проект был передан российскому оператору", - заявили в компании.

14 октября председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому будет создано ООО "Сахалин-1" — общество станет оператором проекта "Сахалин-1", напоминает Regnum. Управлять ООО "Сахалин-1" будет АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Все работники российского филиала и представительства бывшего оператора проекта "Эксон нефтегаз Лимитед" будут приняты в АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф". К последнему также переходят все договора.

В начале августа президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из "недружественных" стран совершать покупки и продажи долей в российских стратегических предприятиях и акционерных обществах, а также их дочерних структурах. Под действие указа попадают доли участия в соглашениях о разделе продукции "Сахалин-1" и Харьягинском СРП, а также доли в компаниях-производителях оборудования для топливно-энергетического комплекса, оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования.

Незадолго до этого ExxonMobil, владеющая 30% долей в "Сахалине-1", опубликовала отчет для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в котором говорится о деятельности по передаче прав компании по СРП-проекту "Сахалин-1" третьей стороне.