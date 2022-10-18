Ежемесячно преподаватели IT-дисциплин колледжей Новосибирской области будут получать на 15 тысяч рублей больше - решение принято правительством региона

Правительство Новосибирской области продолжает реализацию мер поддержки IT-отрасли – новое решение о дополнительном поощрении преподавателям IT-дисциплин государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, подведомственных министерству образования региона, принято 17 октября на заседании областного правительства, прошедшего под председательством губернатора Андрея Травникова.

Проект постановления правительства региона разработан в соответствии с поручением главы региона разработан министерством образования Новосибирской области по инициативе министерства цифрового развития и связи региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, данная мера поддержки для развития IT-отрасли региона не первая в регионе. В частности, школьные учителя информатики Новосибирской области впервые удостоены выплаты в 115 тысяч рублей по итогам предметной олимпиады «Учитель – профессионал», награждено 50 лучших учителей информатики/ IT -дисциплин региона. Стоит отметить, что подобных мер финансовой поддержки пока нет больше ни в одном регионе.

Денежное поощрение в размере 15 тысяч рублей в месяц на одного преподавателя IT-дисциплин колледжей региона будет рассчитываться, начиная с сентября 2022 года. Оно будет предоставляться преподавателям, реализующим профессиональные модули в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, укрупненных групп профессий (специальностей) – информатика и вычислительная техника и информационная безопасность. Финансовое обеспечение указанных расходов будет осуществляться в рамках реализации мероприятий государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области», утвержденной постановлением правительства региона.