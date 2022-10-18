Ежемесячно преподаватели IT-дисциплин колледжей Новосибирской области будут получать на 15 тысяч рублей больше - решение принято правительством региона

18 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сообщил, когда завершится мобилизация

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Ежемесячно преподаватели IT-дисциплин колледжей Новосибирской области будут получать на 15 тысяч рублей больше - решение принято правительством региона

Правительство Новосибирской области продолжает реализацию мер поддержки IT-отрасли – новое решение о дополнительном поощрении преподавателям IT-дисциплин государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, подведомственных министерству образования региона, принято 17 октября на заседании областного правительства, прошедшего под председательством губернатора Андрея Травникова.

Проект постановления правительства региона разработан в соответствии с поручением главы региона разработан министерством образования Новосибирской области по инициативе министерства цифрового развития и связи региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, данная мера поддержки для развития IT-отрасли региона не первая в регионе. В частности, школьные учителя информатики Новосибирской области впервые удостоены выплаты в 115 тысяч рублей по итогам предметной олимпиады «Учитель – профессионал», награждено 50 лучших учителей информатики/ IT -дисциплин региона. Стоит отметить, что подобных мер финансовой поддержки пока нет больше ни в одном регионе.

Компьютеры(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Денежное поощрение в размере 15 тысяч рублей в месяц на одного преподавателя IT-дисциплин колледжей региона будет рассчитываться, начиная с сентября 2022 года. Оно будет предоставляться преподавателям, реализующим профессиональные модули в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, укрупненных групп профессий (специальностей) – информатика и вычислительная техника и информационная безопасность. Финансовое обеспечение указанных расходов будет осуществляться в рамках реализации мероприятий государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области», утвержденной постановлением правительства региона.

Теги: IT-дисциплины, преподаватели информатики, андрей травников, денежное поощрение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети