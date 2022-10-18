18 Октября 2022
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Происшествия Украина
Фото: Накануне.RU

Воздушная тревога на Украине: в Киеве, Днепре и Житомире

Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Власти некоторых городов и областей сообщают о взрывах на объектах инфраструктуры.

Так, в Днепре после взрыва обесточена одна из насосных станций "Днепроводоканала", на левом берегу города перебои с водой, часть его осталась без электричества.

В Житомире, предварительно, два взрыва зафиксированы на объекте энергообеспечения, там сейчас работает ГСЧС, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В Киеве зафиксировано три "прилета" в объект энергообеспечения на левом берегу города, добавил Тимошенко.

Теги: воздушная тревога, украина, киев, днепр, , житомир



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