Воздушная тревога на Украине: в Киеве, Днепре и Житомире

Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Власти некоторых городов и областей сообщают о взрывах на объектах инфраструктуры.

Так, в Днепре после взрыва обесточена одна из насосных станций "Днепроводоканала", на левом берегу города перебои с водой, часть его осталась без электричества.

В Житомире, предварительно, два взрыва зафиксированы на объекте энергообеспечения, там сейчас работает ГСЧС, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В Киеве зафиксировано три "прилета" в объект энергообеспечения на левом берегу города, добавил Тимошенко.