18 Октября 2022
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Армия и ВПК В России Украина
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Украинские солдаты высоко оценили условия, в которых были в плену в России

Украинские военнопленные сообщили о том, что в плену к ним хорошо относятся и кормят не хуже, чем дома, вопреки утверждениям их командования, что в плен лучше не сдаваться.

"В плену отлично с нами обращались… Руки связали, конечно, но воду давали, в туалет ходили", - сказал РИА Новости 40-летний Николай Швец из Черкасской области.

По словам военнослужащего, его никто не бил и не унижал.

"Ребята попались хорошие", - отметил пленный.

По его словам, он находится в плену четвертый день.

"Здесь кормят не хуже, чем у нас дома, тоже с тушенкой, мясом. А говорили (украинское командование), что в плен лучше не сдаваться. Потому что будут издеваться", - сказал военнопленный.

Другой украинский военный, попавший в плен – 47-летний Николай Дяченко из города Сумы, - сообщил изданию, что к нему также хорошо относились, не били, давали пить воду.

"Молодцы. Хорошо отнеслись очень", - признал он.

Теги: Военнопленные, солдаты, отношение



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