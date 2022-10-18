Украинские солдаты высоко оценили условия, в которых были в плену в России

Украинские военнопленные сообщили о том, что в плену к ним хорошо относятся и кормят не хуже, чем дома, вопреки утверждениям их командования, что в плен лучше не сдаваться.

"В плену отлично с нами обращались… Руки связали, конечно, но воду давали, в туалет ходили", - сказал РИА Новости 40-летний Николай Швец из Черкасской области.

По словам военнослужащего, его никто не бил и не унижал.

"Ребята попались хорошие", - отметил пленный.

По его словам, он находится в плену четвертый день.

"Здесь кормят не хуже, чем у нас дома, тоже с тушенкой, мясом. А говорили (украинское командование), что в плен лучше не сдаваться. Потому что будут издеваться", - сказал военнопленный.

Другой украинский военный, попавший в плен – 47-летний Николай Дяченко из города Сумы, - сообщил изданию, что к нему также хорошо относились, не били, давали пить воду.

"Молодцы. Хорошо отнеслись очень", - признал он.