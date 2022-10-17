В Сургуте два водителя наказаны за смерть в аварии трех пассажиров

В Сургуте два человека наказаны за смерть трех жертв аварии, сообщает прокуратура Югры.

В июле 2019 г. 28-летний пьяный водитель ехал на "BMW" по улице Энергетиков. В это время на дорогу со двора начал выезжать "Lexus" (за его рулем был 23-летний водитель), который создал помеху "BMW" при выезде на главную дорогу, не включив ближний свет фар и левый сигнал поворота. "BMW", уходя от столкновения, съехал с дороги, врезался в опору уличного освещения и опрокинулся. Три пассажира одного из автомобилей от полученных травм погибли на месте происшествия.

Водитель "BMW" наказан девятью годами колонии общего режима, а водитель "Lexus" – четырьмя с половиной годами колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.