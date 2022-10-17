Стала известна настоящая причина снятия с должности начальника мобилизационного управления Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов убрал Виктора Шевченко с поста главы мобилизационного управления администрации губернатора после отказа Шевченко исключить друзей и родственников градоначальника из мобилизационных списков, сообщают источники.

Как пишут авторы ТГ-канала «Площадь Восстания», Шевченко якобы отказался лишать «призывного иммунитета» приближенных к губернатору людей. После этого Беглов вызвал чиновника на разговор, итогом которого стала отставка главы управления и замена его на более лояльного – Владимира Буянова, который готов отредактировать документы.

«Шевченко отказался актуализировать мобилизационные списки без персон, приближенных к губернатору. Судя по всему, там были такие замечательные фамилии, как Захватовы, Рудаковы, Беловы и остальные из тусовочки. Так вот, Шевченко вычеркивать их принципиально не стал. Как уверяют источники, после того, как отказ дошел до Беглова, он вызвал к себе Шевченко на разговор, итогом которого и стала отставка и приход на должность Буянова. Тот из списков всех "нужных" людей конечно же уберет», - пишут аналитики.

Напомним, 17 октября Беглов снял Шевченко с посты главы мобилизационного управления администрации губернатора. СМИ связали это с провальной мобилизационной кампанией и неэффективной работой команды Беглова по призыву граждан.