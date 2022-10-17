17 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Президент Грузии заявила о возможности пересмотра безвизового режима с Россией

Безвизовый режим, существующий сейчас между Россией и Грузией, может быть пересмотрен, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Молдавию.

"Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. <...> Это все должно решить правительство вместе с обществом", - заявила президент.

Она добавила, что миграционный поток россиян в страну в последнее время становится вызовом, но не угрозой.

Визовый режим между Россией и Грузией был отменен в 2012 году – во время президентства Михаила Саакашвили (инициатива принадлежала самому Саакашвили). С тех пор правила въезда для граждан РФ только облегчались. Так, сначала без визы в Грузии можно было находиться до 90 дней, сейчас – 365.

В сентябре глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не рассматривают вопрос введения визового режима для граждан Россией. Тем не менее, он, как и Зурабишвили, призвал проявлять осторожность, чтобы "не проглядеть угрозы".

Теги: грузия, безвизовый режим, россияне



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