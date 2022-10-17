Администрация Перми выделит субсидию на оплату питания детям мобилизованных

Администрация Перми выделит субсидию в размере 1,3 млн руб. на предоставление бесплатного питания детям из семей мобилизованных. Постановление опубликовано на сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Предполагается, что питание будет предоставлено с 1 ноября по 31 декабря. В следующем году размер субсидии составит 6,1 млн руб.

"Бесплатное питание предоставляется в виде дневного рациона питания исходя из рекомендуемых среднесуточных наборов для детей до семи лет", – говорится в постановлении.

В настоящий момент проект проходит экспертизу.