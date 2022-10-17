В свердловской курятине обнаружены опасные для человека бактерии

В свердловской курятине, которая еще не успела поступить в продажу, был обнаружен патогенный микроорганизм Listeria monocytogenes, имеющий не только пагубное влияние на человеческий организм, но и даже вызывающий смерть. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора Свердловской области.

В начале октября в испытательной лаборатории Россельхознадзора была проверена партия проб куриной продукции - голеней и цыпленка-бройлера. В четырех пробах курятины в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы выявили Listeria monocytogenes.

Listeria monocytogenes является бактериальным патогеном III группы опасности, вызывающим у людей листериоз. Это тяжелое инфекционное заболевание, приводящее к поражению центральной нервной системы и репродуктивных органов, а иногда и к летальному исходу.

"Листерии очень широко распространены в окружающей среде, отличаются высокой устойчивостью, сохраняют жизнеспособность при низких температурах и постоянно заносятся на производство разными путями. Возбудитель может попасть на предприятие с сырьем от больного животного или с упаковочным материалом. Также источником могут стать плохо вымытые и необеззараженные руки персонала, контактирующего с сырьем, полуфабрикатом или готовой продукцией", - отметили в пресс-службе.

Результаты проверки были направлены заказчику исследований, после чего производителю предстоит принять экстренные меры, чтобы обезопасить свою продукцию.