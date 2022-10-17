17 Октября 2022
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Экономика В России Москва
Фото: пресс-служба Госдумы России

В Госдуме хотели бы уйти от "разгильдяйства и раздоблайства прошлых лет" в бюджете на 2023 год

Бюджет на 2023 год будет сложнее, чем в 90-х, когда была тотальная нехватка денег, считают в Госдуме.

"Пока это только набросок, а не бюджет. Мы многое не можем предсказать: уровень экспорта из-за санкций, опасность надвигающегося мирового экономического кризиса и т.д. Не припомню более сложного бюджета. В 90-е просто не было денег – ну, никому ничего и не хотелось. Сейчас множество внутренних и внешних проблем", - сравнил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он добавил, что главный критерий годности бюджета – "должны быть выполнены социальные обязательства государства".

Макаров также заявил, что "разгильдяйство и раздолбайство, которое у нас существовало в прошлые годы, сегодня просто недопустимо".

Теги: госдума, бюджет, андрей макаров



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