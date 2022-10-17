Беглов снял с должности начальника мобилизационного управления Смольного

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации Виктора Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С 17 октября на эту должность назначен Владимир Буянов, ранее работавший первым заместителем начальника управления.

Ранее губернатор Беглов заявлял о нехватке средств на обеспечение мобилизованных петербуржцев необходимым снаряжением, переложив ответственность на горожан и бизнес вместо ограничения необязательных трат. При этом, по данным СМИ, традиционные новогодние и рождественские мероприятия в Петербурге было решено отменить исключительно после массовой критики в адрес администрации города за нежелание следовать примеру других регионов, власти которых отказались от народных гуляний в пользу финансовой поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.