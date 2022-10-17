17 Октября 2022
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Фото: пресс-служба администрации сургута

В Тюмени таксиста подозревают в педофилии

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя в отношении 27-летнего Наджимуддина Н., обвиняемого в иных действиях сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Обвиняемый отправлен в СИЗО до 14 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст.132 УК РФ.

Как сообщили в региональном следственном комитете, в полночь 15 октября 2022 года обвиняемый, находясь в салоне автомобиля, применяя насилие, совершил в отношении 16-летней пассажирки иные действия сексуального характера. После преступления мужчина скрылся в неизвестном направлении. В кратчайшие сроки местонахождение злоумышленника было установлено и он задержан.

Отметим, что за неделю в Тюмени произошло сразу два случая преступлений против половой неприкосновенности, совершенных таксистами. Так, 9 октября, была изнасилована 19-летняя девушка. Она возвращалась домой ночью, после ночного клуба, заснула в машине, чем и воспользовался 21-летний обвиняемый. Он также взят под стражу.

Теги: таксист, изнасилование, иные действия сексуального характера, несовершеннолетняя



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