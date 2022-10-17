"Амур Минералс" высадит один миллион деревьев в Хабаровском крае

В Хабаровском крае восстановят 64 тысячи гектаров пострадавшего от пожаров леса.

Лесовосстановлением занимаются краевые учреждения и ведомства, а также компании-недропользователи. Благодаря "Амур Минералс" (входит в РМК) в этом году будет высажен один миллион деревьев — это тысяча гектаров леса. Завершить работу планируют весной 2023 года.



Высадкой деревьев компания занимается и на территории будущего комбината. Своими силами сотрудники высадили 600 саженцев кедра, лиственницы и сосны. В планах в ближайшие годы озеленить всю территорию ГОКа, сообщили в РМК.