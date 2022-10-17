17 Октября 2022
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Армия и ВПК В России Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Армии не хватает обычных вещей: квадрокоптеров, досок, шуруповертов, - депутат

Вопрос обеспечения армии "обычными вещами" попытался поднять на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам депутат от Белгородской области Валерий Скруг ("Единая Россия").

"Армии не хватает обычных вещей: квадрокоптеров, досок, шуруповертов. Знаете ли вы об этом?" – попытался спросить депутат у министра финансов России Антона Силуанова.

Но его перебил председатель комитета по бюджету Андрей Макаров (однопартиец Скруга): "Мы сегодня уже этому посвятили время в рамках обсуждения закрытых статей бюджета. Эту тему нет смысла обсуждать публично".

Сгруг не стал спорить и попытался получить ответ на другой вопрос – по поводу компенсации ущерба от обстрелов с территории Украины.

"У нас ежедневно более ста прилетов в область, старики и дети ночуют в подвалах, дети уже учатся на дому. Средства на ликвидацию последствий военных действий предусмотрены?" – спросил депутат.

"Мы видим дополнительные издержки в приграничных регионах. Минфин будет делать все необходимое, чтобы регионы могли выполнить свои обязательства. Дополнительная поддержка будет оказана", - пообещал Силуанов.

Теги: армиия, финансирование, обстрелы, белгородская область, бюджет



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