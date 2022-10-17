17 Октября 2022
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Путин сообщил, когда завершится мобилизация

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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В российском зерновом союзе потребовали бронь от мобилизации для работников сельского хозяйства

Президент российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции рассказал о том, как на отрасли отразилась частичная мобилизация.

С начала мобилизации пошли сигналы о том, что квалифицированные кадры получают повестки. Злочевский удивился тому, что банкиры могут оформить бронь, а высококвалифицированные работники, занятые в сельском хозяйстве, такой возможности не имеют.

"Это катастрофа, заменить некем. Например, в одном хозяйстве из трех комбайнеров двух призвали. Катастрофа. Надо было заранее суетиться Минсельхозу, чтобы обеспечить бронь для высококвалифицированных кадров", - сказал Злочевский.

Теги: Аркадий Злочевский, российский зерновой союз, мобилизация



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