В российском зерновом союзе потребовали бронь от мобилизации для работников сельского хозяйства

Президент российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции рассказал о том, как на отрасли отразилась частичная мобилизация.

С начала мобилизации пошли сигналы о том, что квалифицированные кадры получают повестки. Злочевский удивился тому, что банкиры могут оформить бронь, а высококвалифицированные работники, занятые в сельском хозяйстве, такой возможности не имеют.

"Это катастрофа, заменить некем. Например, в одном хозяйстве из трех комбайнеров двух призвали. Катастрофа. Надо было заранее суетиться Минсельхозу, чтобы обеспечить бронь для высококвалифицированных кадров", - сказал Злочевский.