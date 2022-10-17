Минфин: прогрессивная шкала НДФЛ – вопрос неактуальный, время не подходящее

Минфин России не собирается поднимать вопрос выстраивания прогрессивного подоходного налога в условиях текущего кризиса, заявил глава ведомства Антон Силуанов на обсуждении проекта бюджета страны в Госдуме.

"Это всегда очень чувствительный момент – налогообложение граждан. Когда мы вводили увеличение НДФЛ до 15%, у нас была цель - финансирование лечения детей. Увеличение прогрессии – это отрицательно повлияет на доверие властям. Мы договорились, что увеличение налоговой нагрузки трогать не будем. Это неактуально и время не самое подходящее", - заявил министр.