Финансирование модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области превысит миллиард рублей

Планы по модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области обсудили на заседании правительства региона. Об этом Накануне.RU сообщили Информационном центре правительства области.

По данным областных властей, финансирование проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области в текущем году превысит миллиард рублей.

Директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова сообщила об объектах, которые планируется реализовать в этом году в рамках проекта.

"В этом году в рамках этого проекта планируется капитально отремонтировать семь объектов здравоохранения и начать ремонты еще на пять объектах, ввод которых запланирован на 2023 год. Также в текущем году планируется завершить строительство поликлиники в селе Каскара Тюменского района", - отметила Наталья Логинова.



Кроме того, в планах – замена помещений двух фельдшерско-акушерских пунктов и семи врачебных амбулаторий современными модульными зданиями. В дальнейшем предусмотрено усиление профилактической направленности медпомощи при проведении диспансеризации и комплексных профосмотров.

Напомним, в сентябре сообщалось, что годовой план по расходам на реализацию национальных проектов в Тюменской области исполнен на 68%. В частности, более чем на 80% от плана профинансированы нацпроекты "Образование" и "Культура". Финансирование нацпроектов "Безопасные и качественные дороги", "Демография", "Жилье и городская среда" превысило 70%. Реализация нацпроектов "Здравоохранение" и "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" профинансирована более чем на 60%.