Сбежавшая из-под домашнего ареста Овсянникова уехала в Европу

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова покинула Россию после того, как сбежала из-под домашнего ареста. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.

По его словам, Овсянникова уехала "в одну из европейских стран", где сейчас находится "под защитой".

Напомним, 3 октября МВД объявило экс-редактора новостного вещания Первого канала в федеральный розыск. Ранее суд отправил ее под домашний арест до 9 октября по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. Однако Овсянникова заявила, что не признает вину, и "освободила" себя от домашнего ареста.