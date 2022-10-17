17 Октября 2022
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Экономика Краснодарский край
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава российского зернового союза раскритиковал вывоз зерна на Кубани и Ставрополье

Президент российского зернового союза Аркадий Злочевский, говоря на пресс-конференции об уборке большого урожая зерна на Ставрополье и Кубани, высказался о деталях его вывоза.

"Меры пока никто не принимает. Их, в первую очередь, должны принимать региональные власти. С прошлого сезона осталось неизрасходованное зерно, его сейчас везут на экспорт. Есть трудности с каналами сбыта, их надо расширять", - сказал Злочевский.

Тормозит процесс то, что уже загруженные зерном вагоны стоят и ждут, пока их увезут куда-либо, потому что приоритет отдается, скажем, военным грузам. Эту проблему могли бы решить власти регионов.

Теги: Зерно, Кубань, Краснодарский край



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