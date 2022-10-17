"Мощь!": петербуржцы восхитились лодкой К-3, доставленной в Кронштадт по инициативе Ксении Шойгу

В Кронштадт была доставлена первая советская атомная подлодка К-3. Об успешной транспортировке носовой части и стыковке с кормовой сообщала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу в соцсетях. Петербуржцы восхитились установкой уникального памятника, отметив его важность в контексте сохранения истории.

О завершении транспортировки и стыковки частей советской подводной атомной лодки стало известно 14 октября. Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу написала в соцсетях, что легендарный объект станет главным экспонатом Музея военно-морской славы в Кронштадте после открытия в 2023 году.

Петербуржцы могли лично наблюдать за перемещением частей лодки. В комментариях в соцсетях они подчеркнули уникальность объекта и его важность в историческом контексте.

Петербуржцы также поделились фотографиями советской и современной подводных лодок, указав на различие в размерах техники.

Горожане также добавили, что благодаря экспозиции жители и гости Северной столицы смогут ознакомиться с уникальным объектом и узнать о его истории. Кроме того, музей в Кронштадте станет единственным, не имеющим аналогов во всем мире, считают петербуржцы.