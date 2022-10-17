17 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержан таксист, сильно избивший мужчину

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался таксист.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, предварительно установлено, что ночью 13 октября возле дома №250 на улице Чкалова у 22-летнего водителя такси возник конфликт с 46-летним мужчиной. В результате ссоры шофер нанес своему оппоненту несколько ударов кулаком по голове.

Потерпевшего с ушибом головного мозга и переломом свода основания черепа госпитализировали в 36-ю ГКБ. Согласно справке из больницы, ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Сыщики уголовного розыска задержали подозреваемого. Он уже во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Проводится расследование.

Теги: таксист, избил, полиция, Екатеринбург



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