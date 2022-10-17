В ДНР 20 октября начнут принимать документы на российский паспорт

Первые пункты приема документов на получение российского паспорта откроются в ДНР 20 октября. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Прием документов для оформления паспорта ДНР прекращен. Но уже имеющиеся на руках паспорта республики будут еще действительны. До какого времени - не уточняется. Ранее наличие паспорта ДНР было обязательным условием для вступления в гражданство РФ в упрощенном порядке.

До конца 2022 года планируется открыть приемные пункты в других подразделениях миграционной службы ДНР.

Паспорта РФ теперь будут содержать местную прописку, так как ДНР вошла в состав России. А вот порядок указания регистрации в выданных ранее российских паспортах, где нет прописки, сейчас прорабатывается и будет урегулирован в ближайшее время. Подавляющее большинство жителей ДНР, получивших гражданство РФ ранее, не имеют прописки в паспорте.