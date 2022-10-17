Дети мобилизованных свердловчан будут получать выплаты наравне с детьми из Донбасса

Дети мобилизованных в Свердловской области будут получать такие же выплаты, как и дети беженцев из ЛДНР. Соответствующий проект заксобрание рассмотрит завтра. Об этом корреспонденту сообщила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

По ее данным, деньги будут направлены из регионального бюджета.

Ранее в СМИ появилась информация, что поддержка будет оказываться семьям мобилизованных вместо единовременных выплат самим призванным мужчинам. Эти сведения Бабушкина отрицает, по ее словам, таких планов у областных властей нет. Отметим, что Свердловская область все еще не оказывает финансовой помощи мобилизованным и их семьям