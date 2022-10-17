17 Октября 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Фото: dan-news.info

Мэрия Донецка перешла на дистанционный режим

Все службы и отделы донецкой городской администрации перешли на дистанционный режим работы в связи с разрушением здания. Об этом сообщил градоначальник Алексей Кулемзин.

Вчера украинские войска обстреляли здание мэрии из РСЗО HIMARS. Причинены огромные повреждения. В здании выбиты практически все стекла, обрушена облицовка, покорежены металлоконструкции, повреждены перегородки, выбиты двери, разбита мебель. Также нарушена работа инженерных сетей, нет электричества и интернета. Стоявшие рядом автомобили сгорели.

Так как обстрел произошел утром в воскресенье, жертв удалось избежать, но несколько человек пострадали. Удар пришелся на заднюю часть здания, поскольку обстрел велся с запада, а здание обращено к востоку.

В последние дни обстрелы Донецка, которые не прекращались и ранее, вновь усилились.

последствия обстрела администрации Донецка 16.10.2022(2022)|Фото: dan-news.info

Теги: Донецк, обстрел



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