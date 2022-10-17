В Тюмени арестован таксист, обвиняемый в изнасиловании пассажирки

В Тюмени арестован таксист, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении пассажирки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК Российской Федерации по Тюменской области

Уголовное дело возбуждено в отношении 21-летнего тюменца, обвиняемого совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, утром, 9 октября 2022 года обвиняемый таксист воспользовался беспомощным состоянием уснувшей 19-летней пассажирки, которая возвращалась из ночного клуба, и изнасиловал ее. Девушка выбежала из салона, а молодой человек с места преступления скрылся.

В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следователя СКР об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием продолжается комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.