17 Октября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени арестован таксист, обвиняемый в изнасиловании пассажирки

В Тюмени арестован таксист, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении пассажирки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК Российской Федерации по Тюменской области

Уголовное дело возбуждено в отношении 21-летнего тюменца, обвиняемого совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, утром, 9 октября 2022 года обвиняемый таксист воспользовался беспомощным состоянием уснувшей 19-летней пассажирки, которая возвращалась из ночного клуба, и изнасиловал ее. Девушка выбежала из салона, а молодой человек с места преступления скрылся.

В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следователя СКР об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием продолжается комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Теги: таксист, изнасилование, пассажирка, заключение под стражу, арест



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