В Перми отменят корпоративы и новогодний фейерверк из-за мобилизации

Глава Перми Алексей Демкин сообщил, что в условиях проведения мобилизации и спецоперации будет скорректирована новогодняя программа, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он напомнил, что ранее губернатор Дмитрий Махонин обозначил свое отношение к проведению новогодних мероприятий во время мобилизации: новогодние праздники отменять не будут, поскольку дети должны чувствовать детство. Однако отметил, что сейчас не время для торжеств, и что мероприятия для взрослых - в частности корпоративы и ежедневные выступления артистов в новогодние каникулы будут отменены.

Решили отказаться в мэрии и от фейерверка.

"Отказываться совсем от новогодних праздников и локаций было бы несправедливо, в первую очередь, по отношению к детям, ведь Новый год – это детский праздник, важно, чтобы у них остались хорошие воспоминания. Они итак в прошлом году были лишены горок из-за бюрократической процедуры лицензирования и массовых праздничных мероприятий в силу действующих в то время коронавирусных ограничений. В этом году будет построен центральный ледовый городок с горками на эспланаде и ледовые городки в районах. Однако мы понимаем, что сейчас не время для торжеств. От чего откажемся точно, так это от проведения корпоративов внутри администрации, ограничимся простым поздравлением коллектива. Мы не будем проводить новогодний фейерверк 31 декабря и ежедневные выступления артистов в новогодние каникулы. При этом в ледовом городке будут работать аниматоры для детей. Скорректируем программу новогодней ночи на эспланаде на более спокойную. Думаю, жители отнесутся к этому с пониманием", - сообщил Демкин.