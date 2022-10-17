17 Октября 2022
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Путин сообщил, когда завершится мобилизация

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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минфин передал в правительство проект о мерах поддержки мобилизованных

Минфин РФ направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных.

Меры поддержки помогут призванным на службу предпринимателям, а также организациям, где мобилизованный является единственным участником и руководителем в одном лице, пояснили в ведомстве.

Для мобилизованных предполагаются отсрочка и рассрочка по уплате отдельных обязательных платежей.

Минфин предлагает продлить сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов на период военной службы и по 28-е число третьего месяца после окончания частичной мобилизации или увольнения (мера не распространяется на НДФЛ, налог на прибыль организаций, торговый сбор, госпошлину и сбор за пользование объектами животного мира).

Кроме того, предлагается приостановить вынесение решений о проведении выездных налоговых проверок на такой же срок.

Будут также увеличены сроки представления в налоговые органы деклараций и отчетных документов на период прохождения военной службы и до 25-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы.

Кроме того, на шесть месяцев увеличиваются сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании.

Теги: минфин, мобилизованные, правительство



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