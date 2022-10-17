В Екатеринбурге 350 человек эвакуировались из-за пожара в здании

В понедельник в Екатеринбурге тушили пожар в административном здании. Пострадал человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 11 часов 17 минут поступил сигнал о задымлении на улице Розы Люксембург в уральской столице. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова уже через семь минут.

В ходе разведки было установлено, что в подвале 14-этажного административного здания горело имущество на площади в 2 квадратных метра. В течение 10 минут возгорание было локализовано и ликвидировано.

По уточненной информации, еще до прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 350 человек. Пострадал один человек – с отравлением продуктами горения он доставлен в медучреждение.

Причину случившегося уже устанавливают пожарные дознаватели.