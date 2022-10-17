В Югре из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуировали суды и школы

В Югре из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуировали Сургутский городской суд, а также Сургутский районный суд. Информацию Накануне.RU подтвердили в суде.

Сообщения якобы поступили на электронную почту.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает также об эвакуации всех школ в Когалыме. Образовательные учреждения также получили сообщения с угрозами.

"В Когалыме эвакуированы все школы после получения учреждениями сообщений на электронную почту с возможными угрозами. Сейчас учреждения проверяют специалисты силовых структур на наличие опасных предметов", - сообщает издание.