17 Октября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Югре из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуировали суды и школы

В Югре из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуировали Сургутский городской суд, а также Сургутский районный суд. Информацию Накануне.RU подтвердили в суде.

Сообщения якобы поступили на электронную почту.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает также об эвакуации всех школ в Когалыме. Образовательные учреждения также получили сообщения с угрозами.

"В Когалыме эвакуированы все школы после получения учреждениями сообщений на электронную почту с возможными угрозами. Сейчас учреждения проверяют специалисты силовых структур на наличие опасных предметов", - сообщает издание.

Теги: лжеминирование, школа, проверка, эвакуация, суд



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