СМИ: Замглавы московского УГИБДД погиб в автомобильной аварии

В Москве погиб заместитель столичного управления ГИБДД Игорь Загрядский – он попал в серьезное ДТП.

Авария, по данным Telegram-канала Shot, произошла около семи вечера в воскресенье, 16 октября, в Батайском проезде на юго-востоке столицы.

56-летний Загрядский, якобы, влетел на своем Lexus RX350 в остановившийся перед ним автобус. ЧП произошло на светофоре. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции.

Пассажиры автобуса не пострадали. У Загрядского на месте аварии диагностировали остановку сердца. Он умер в больнице.

Загрядский работал в должности заместителя начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве с сентября 2016 года. Он награжден медалями "За отличие в службе" III, II и I степени.