РКС назвал классические произведения, которые могут попасть под запрет в новом законе об ЛГБТ-пропаганде

Российский книжный союз (РКС) попросил одного из лоббистов нового закона о запрете ЛГБТ-контента и других сюжетов, отклоняющихся от традиционных семейных ценностей - Александра Хинштейна ("Единая Россия") - пояснить, попадут ли под запрет некоторые сюжеты классической русской литературы, входящие в школьную программу.

В союзе отметили, что получают множество запросов от издателей с просьбой прояснить ситуацию, пишет "Коммерсант".

Новый законопроект, авторами которого выступили депутаты от КПРФ и "Справедливой России – За правду", предполагает гораздо более жесткие ограничения, чем ныне существующие.

Книгоиздатели напоминают, что сцены сексуального насилия описаны в рассказах Ивана Бунина "Таня" и "Галя Ганская", в романе Михаила Шолохова "Тихий Дон", в романе Томаса Гарди "Тэсс из рода д`Эрбервиллей", говорится в письме РКС. К пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений может быть отнесено, например, одно из стихотворений Федора Сологуба "На совете", к пропаганде педофилии — роман Владимира Набокова "Лолита", супружеской измены — роман Льва Толстого "Анна Каренина" и стихотворение Александра Пушкина "Бахчисарайский фонтан", полигамии — повесть Александра Куприна "Суламифь", отмечают в РКС.

В книжном союзе беспокоятся, что все эти произведения, переложенные на киноленту, театральную сцену, музыку и т.д. тоже попадут под запрет.

Хинштейн заявил, что "Лолита" не является пропагандой педофилии.