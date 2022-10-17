17 Октября 2022
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Общество В России
Фото: duma.gov.ru

С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации

В Госдуме подготовили законопроект, предлагающий лишить брони от частичной мобилизации сенаторов и депутатов, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами, пишут "Известия".

Поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" планируют внести в Госдуму 17 октября.

Глава фракции "Справедливая Россия", один из авторов законопроекта Сергей Миронов заявил изданию, что инициатива "позволит удовлетворить запрос общества на справедливость".

Законопроектом также предлагается установить две новые категории по призыву на военную службу по частичной мобилизации в первоочередном порядке.

К первой предлагают отнести тех, кто служит в войсках нацвардии РФ, в спасательных воинских формированиях, СВР, органах ФСБ, военной прокуратуры, военных следственных органах СК и в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы. Ко второй — граждан в запасе.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что "депутаты не имеют брони от мобилизации", хотя закон "О мобилизации" прямо указывает, что депутаты Госдумы и сенаторы СФ имеют право на отсрочку. Те депутаты, которые находятся в зоне СВО, как известно, являются добровольцами и не были мобилизованы.

Ранее секретарь генсовета "ЕР"Андрей Турчак заявил, что с 21 сентября получает "поток обращений" от депутатов фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. При этом он не объяснил, почему парламентарии пишут обращения ему, а не идут напрямую в военкомат, если желают вызваться добровольцами.

Теги: депутаты, бронь, мобилизация



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