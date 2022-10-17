«Ростелеком» перевел обслуживание клиентов в digital-каналы

«Ростелеком» завершил перевод клиентского сервиса в цифровой дистанционный формат. Такой способ обслуживания предпочитает почти 100 % клиентов компании*. Теперь решить все вопросы, связанные с предоставлением услуг и покупкой оборудования, можно без физического посещения салонов связи, они потеряли актуальность и экономическую целесообразность, Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

Доля клиентов, посещающих офисы оператора, составляет всего 0,01 %, при этом 70 % личных обращений связаны с оплатой и подключением услуг, получением информации о действующих тарифах, покупкой оборудования. Все эти услуги доступны в онлайн-формате. Наибольшей популярностью пользуется личный кабинет, с его помощью более 75 % абонентов самостоятельно выполняют сервисные операции. Около 20 % предпочитают обращаться за решением вопросов к специалисту службы поддержки в онлайн-чате или по горячей линии, 4,99 % пользуются голосовым меню.

Клиенты телекоммуникационной компании уже успели позитивно изменить новации. "👍🏻Здорово, что подключить услуги "Ростелекома" сегодня можно прямо из дома!", - пишут пользователи в соцсетях.

«С ростом цифровизации общества онлайн-сервисы становятся привычным средством решения бытовых вопросов, необходимость личного контакта стремительно снижается. В ответ на изменение клиентских предпочтений компания предлагает актуальные и наиболее удобные каналы взаимодействия. Такой тренд диктует необходимость пересмотреть привычные бизнес-процессы: отказаться от изживших себя подходов в пользу новых и эффективных», — отмечает Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».

Сегодня абоненты могут решить вопросы, связанные с предоставлением услуг и покупкой оборудования, различными способами: через круглосуточный контактный центр 8 800 1000 800 (для физических лиц) и 8 800 200 30 00 (для юридических лиц), официальный сайт ПАО «Ростелеком» https://www.rt.ru/, официальную страницу «Ростелекома» в VK - https://vk.com/rostelecom, личный кабинет абонента https://www.lk.rt.ru/ или мобильное приложение «Мой Ростелеком». Оплатить услуги связи также можно в мобильных приложениях банков, терминалах и банкоматах, возможен и автоплатеж, который помогут настроить также специалисты компании..