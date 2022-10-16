16 Октября 2022
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Происшествия В России
Фото:http://www.pravmir.ru

В Коми введен режим ЧС муниципального уровня из-за разлива нефти

В Республике Коми введен режим ЧС муниципального характера из-за разлива нефти в Княжпогостском районе. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба в своем видеообращении к жителям, опубликованном в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 15 октября, на участке магистрального нефтепровода Ухта - Ярославль, эксплуатируемого АО "Транснефть - Север". По данным властей региона, вылилось порядка 100 куб. м нефти, угрозы жизни и здоровью населения нет, возможность попадания нефти в водоемы исключена. По словам главы республики, решение о введении режима ЧС принято для того, чтобы "именно здесь на территории локализовать работы по нераспространению этой утечки".

До конца следующей недели будет вывезен загрязненный нефтью грунт, сама нефть будет откачана, а участок трубопровода восстановлен. На месте инцидента находятся 130 специалистов и 100 единиц техники.

"Никаких вопросов к тому, что это будет выполнено, и сомнений у меня нет. Восстановят полностью все в первозданном виде", - заявил Владимир Уйба.

Теги: Коми, разлив нефти, ликвидация последствий, режим чс



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