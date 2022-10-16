Более тысячи юрлиц Санкт-Петербурга оказались в списках должников ФКР

Владельцы пекарен, аптек, клиник и салонов красоты Санкт-Петербурга оказались должны Фонду капитального ремонта в общей сложности около 300 миллионов рублей. Причина в том, что 15 тысяч квитанций не дошли до адресатов из-за изъянов в системе оповещений.

Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга разместил на официальном сайте в соцсети «ВКонтакте» сообщение о задолженности юридических лиц, занимающих помещения в многоквартирных домах.

«Часто фирмы и организации не получают бумажных квитанций – документы не доходят до них из-за отсутствия почтовых ящиков. Тем не менее, взносы от юридических лиц также важны для своевременного проведения ремонта. Сегодня компании и организации задолжали Фонду капремонта около 300 миллионов рублей по 15 тысячам лицевых счетов. Это больше 1000 юридических лиц», - сообщают в ФКР.

Чтобы не копить долги, фонд предлагает оплачивать услуги через личный кабинет на официальном сайте организации. Там же можно скачать электронные квитанции и проверить полные выписки.

Инцидент с предпринимателями - не первый случай, когда у петербуржцев накопились долги перед ФКР из-за того, что информация о платежах не дошла до арендаторов и собственников. Ранее сообщалось, что из-за особенностей оформления квитанций лишь спустя время петербуржцы обнаруживали, что должны крупные суммы. У горожан накапливались долги по 15-20 тысяч и более. Пострадала и наполняемость фонда, недополучившего порядка 6 миллиардов рублей.

При оплате долгов перед Фондом капитального ремонта петербуржцы также столкнулись с проблемами, так как простого перечисления средств оказалось недостаточно. Сложную процедуру списания долгов, которую жители города охарактеризовали как «издевательство», в ФКР объяснили удобством расчетов.