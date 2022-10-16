В Киеве, Запорожье, Полтавской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога сегодня объявлена во второй раз в столице Украины.

По данным ТАСС, тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях, а также в городе Запорожье.

Несколькими часами ранее воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В субботу воздушная тревога объявлялась практически во всех регионах Украины, в том числе в столице.