Боевики "Азова"* признались в убийствах мирных жителей
Боевики украинского националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) неоднократно убивали мирных жителей. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пленных участников подразделения, находящихся в заключении.
"Это было начало апреля, в Мариуполе, улица Азовстальская. Я убил четверых гражданских с СВД (снайперская винтовка Драгунова — примеч. ред.). Случайно в ходе боя. Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские", — сказал боевик "Азова"* Ренат Алиев.
Сержант полка Михаил Швец признался, что стрелял по мирному жителю в ходе перестрелки с российскими военными.
"Вышло так, что с российскими военными вступили в контакт, и гражданский с белой повязкой выбежал перед нами. Я не увидел, что это гражданский, просто на рефлексе стрельнул в него один выстрел. На следственном комитете все признал", — сказал он.
По словам сержанта, он также был свидетелем того, как украинский националист расстрелял в магазине пожилого человека. Кроме того, Швец сообщил, что другой националист с позывным "Фриц" застрелил пленного россиянина, а в ответ на возмущение мирных жителей убил двоих из них.
Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая после того, как подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль союзных сил.
В сентябре Россия и Украина провели обмен пленными. Как заявили в Киеве, ВСУ передали 215 военнослужащих, включая 108 бойцов полка "Азов"*. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в Россию вернулись 55 военных, также обменян оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
*Запрещенная в России террористическая организация