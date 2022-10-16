16 Октября 2022
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина
Фото: Роман Алёхин

Боевики "Азова"* признались в убийствах мирных жителей

Боевики украинского националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) неоднократно убивали мирных жителей. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пленных участников подразделения, находящихся в заключении.

"Это было начало апреля, в Мариуполе, улица Азовстальская. Я убил четверых гражданских с СВД (снайперская винтовка Драгунова — примеч. ред.). Случайно в ходе боя. Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские", — сказал боевик "Азова"* Ренат Алиев.

Сержант полка Михаил Швец признался, что стрелял по мирному жителю в ходе перестрелки с российскими военными.

"Вышло так, что с российскими военными вступили в контакт, и гражданский с белой повязкой выбежал перед нами. Я не увидел, что это гражданский, просто на рефлексе стрельнул в него один выстрел. На следственном комитете все признал", — сказал он.

По словам сержанта, он также был свидетелем того, как украинский националист расстрелял в магазине пожилого человека. Кроме того, Швец сообщил, что другой националист с позывным "Фриц" застрелил пленного россиянина, а в ответ на возмущение мирных жителей убил двоих из них.

Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая после того, как подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль союзных сил.

В сентябре Россия и Украина провели обмен пленными. Как заявили в Киеве, ВСУ передали 215 военнослужащих, включая 108 бойцов полка "Азов"*. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в Россию вернулись 55 военных, также обменян оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

*Запрещенная в России террористическая организация

Теги: Азов, террористическая организация, боевики, Мариуполь, убийства мирных



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