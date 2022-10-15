Америка изменит политику по Украине

США скоро будут вынуждены сменить политический курс по Украине из-за истощения запасов оружия.

Американские военные склады пустеют, а установок HIMARS, джавелинов и гаубиц M-777 становится все меньше, заявил в интервью Fox news старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан, его цитирует РИА Новости. Истощение запасов приведет к тому, что США начнут экспортировать менее качественные виды вооружений, либо вовсе замедлят поставки.

"Мы продолжим поддерживать Украину, но нам придется делать это другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения", - сказал Канчиан.