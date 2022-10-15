Крупнейший сельхозкомплекс «Паша» был обанкрочен при участии замглавы УСП Гапоновой — СМИ

15 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Крупнейший сельхозкомплекс «Паша» был обанкрочен при участии замглавы УСП Гапоновой — СМИ

Замглавы Управления соцпитания Петербурга Ольга Гапонова и ее сожитель Сергей Злобин оказались причастны к банкротству сельскохозяйственного комплекса «Паша». Об этом рассказали СМИ.

Журналисты из Петербурга заинтересовались историей крупнейшего сельхозкомплекса «Паша» и провели расследование. Представители прессы выяснили, что организация была обанкрочена при участии заместителя главы УСП и ее сожителя. До повышения Гапонова руководила комбинатом «Юность», а ее сожитель возглавлял «Столовую №14».

Чиновница в декларации за 2018 год подтвердила, что владеет участками для автостоянок и гаражей. Гапонова приобрела их в селе Паша Волховского района Ленобласти. Торги организовывал Владимир Сошенко. По информации журналистов, Гапонова могла получить эти участки незаконно. Ранее они принадлежали сельскохозяйственному комплексу «Пашское». Организация с 1999 по 2006 г.г. проходила процедуру банкротства. Основными кредиторами выступали фирмы «Атикс» и «СПС», связанные со Злобиным.

арбитражное решение, скрин, лп(2022)|Фото: spb.arbitr.ru/ скрин

Как утверждают в прессе, Сошин и сожитель Гапоновой намеренно обанкротили комплекс. Сошину принадлежала должность конкурсного управляющего организации «Паша». Он передавал имущество комплекса компаниям Злобина. В итоге оно оказывалось записанным на Гапонову и сожительницу Сошина Антонину Тимоничеву, выяснили СМИ.

Гапонова как замглавы УСП имеет прямое отношение к организации питания для городских школьников. Однако команда губернатора Александра Беглова игнорирует существующие факты и участие чиновницы в «захватнических» операциях.

Теги: гапонова, сельхозкомплекспаша, команда александра беглова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети