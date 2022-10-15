Крупнейший сельхозкомплекс «Паша» был обанкрочен при участии замглавы УСП Гапоновой — СМИ

Замглавы Управления соцпитания Петербурга Ольга Гапонова и ее сожитель Сергей Злобин оказались причастны к банкротству сельскохозяйственного комплекса «Паша». Об этом рассказали СМИ.

Журналисты из Петербурга заинтересовались историей крупнейшего сельхозкомплекса «Паша» и провели расследование. Представители прессы выяснили, что организация была обанкрочена при участии заместителя главы УСП и ее сожителя. До повышения Гапонова руководила комбинатом «Юность», а ее сожитель возглавлял «Столовую №14».

Чиновница в декларации за 2018 год подтвердила, что владеет участками для автостоянок и гаражей. Гапонова приобрела их в селе Паша Волховского района Ленобласти. Торги организовывал Владимир Сошенко. По информации журналистов, Гапонова могла получить эти участки незаконно. Ранее они принадлежали сельскохозяйственному комплексу «Пашское». Организация с 1999 по 2006 г.г. проходила процедуру банкротства. Основными кредиторами выступали фирмы «Атикс» и «СПС», связанные со Злобиным.

Как утверждают в прессе, Сошин и сожитель Гапоновой намеренно обанкротили комплекс. Сошину принадлежала должность конкурсного управляющего организации «Паша». Он передавал имущество комплекса компаниям Злобина. В итоге оно оказывалось записанным на Гапонову и сожительницу Сошина Антонину Тимоничеву, выяснили СМИ.

Гапонова как замглавы УСП имеет прямое отношение к организации питания для городских школьников. Однако команда губернатора Александра Беглова игнорирует существующие факты и участие чиновницы в «захватнических» операциях.